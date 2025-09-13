İstanbul Barosu'ndan Bayrampaşa Belediyesi Gözaltılarına Tepki - Son Dakika
İstanbul Barosu'ndan Bayrampaşa Belediyesi Gözaltılarına Tepki

13.09.2025 19:58
İstanbul Barosu, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik operasyon ve gözaltılara hukuki gerekçe bulamayarak tepki gösterdi. Baro, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

(İSTANBUL) İstanbul Barosu, Bayrampaşa Belediyesi'ne bu sabah başlatılan operasyonla ilgili açıklama yaptı. Gözaltına alınan başkan yardımcılarından Av. Atilla Özen'in yıllarca baronun avukatlığını yaptığının belirtildiği açıklamada, "Kaçma şüphesi bulunmayan meslektaşımızın, seçilmiş belediye başkanı ve meclis üyeleriyle kamu görevlilerinin gözaltına alınmasının hukuki hiçbir izahı yoktur. Bu itibarla yetkili makamların Anayasa ve yasalara uygun davranma sorumluluğunu hatırlatır meslektaşımızın ve gözaltına alınan yurttaşların derhal serbest bırakılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bu sabah bir yenisi eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri gözaltına alındı. Toplam 48 kişiy hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonla ilgili İstanbul Barosu da bir açıklama yaptı. Gözaltına alınan başkan yardımcılarından Av. Atilla Özen'in yıllarca baronun avukatlığını yaptığının belirtildiği açıklamada, "Kaçma şüphesi bulunmayan meslektaşımızın, seçilmiş belediye başkanı ve meclis üyeleriyle kamu görevlilerinin gözaltına alınmasının hukuki hiçbir izahı yoktur" denildi. İstanbul Barosu'nun açıklaması şöyle:

"Bayrampaşa Belediye Başkanı ve beraberinde gözaltına alınan yurttaşların halkın iradesiyle seçilmiş oldukları unutulmamalıdır"

"İstanbul Barosunda uzun yıllar görev alarak meslek örgütümüzün avukatlığını üstlenmiş ve mesleğin bağımsızlığı için emek vermiş Bayrampaşa Belediye Başkan Yardımcısı Av. Atilla Özen, Bayrampaşa Belediyesine yöneltilen soruşturma kapsamında 13.09.2025 tarihinde (bugün) gözaltına alınmış olup halen İstanbul Emniyet Emniyet Müdürlüğünde tutulmaktadır.

Bayrampaşa Belediye Başkanı ve beraberinde gözaltına alınan yurttaşların halkın iradesiyle seçilmiş oldukları unutulmamalıdır. Bu süreçte kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkının, masumiyet karinesinin, adil yargılanma hakkının korunması gerektiğini özellikle vurgulamak isteriz.Kaçma şüphesi bulunmayan meslektaşımızın, seçilmiş belediye başkanı ve meclis üyeleriyle kamu görevlilerinin gözaltına alınmasının hukuki hiçbir izahı yoktur. Bu itibarla yetkili makamların Anayasa ve yasalara uygun davranma sorumluluğunu hatırlatır meslektaşımızın ve gözaltına alınan yurttaşların derhal serbest bırakılması gerektiğini kamuoyunun bilgisine sunarız"

Kaynak: ANKA

19:41
