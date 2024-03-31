İstanbul Barosu, Seçim Güvenliği Yardım Masası Kurdu

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Yerel seçim için 11 milyon 314 bin 516 kişinin 33 bin 228 sandıkta oy kullanma hakkının bulunduğu İstanbul'da Baro da Seçim Güvenliği Yardım Masası kurdu. 06.30 itibariyle 12 hat üzerinden hizmet veren masanın iletişim numarası ise 0212 393 08 39 olarak duyuruldu.

11 milyon 314 bin 516 seçmenin 33 bin 228 sandıkta 27'si bağımsız 49 aday için oy kullanabileceği İstanbul'da seçim güvenliği için önlem alan kurumlardan biri de İstanbul Barosu. Baro yöneticileri tarafından oluşturulan Seçim Güvenliği Yardım Masası sabah 06: 30 itibarıyla devrede. Masanın 12 hatlı, 0212 393 08 39 numaralı telefonuna Türkiye'nin her yerinden tüm yurttaşlar seçim hukuku ile ilgili sorularını iletebilecekler.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç da, seçme ve seçilme hakkının, Anayasamızın 67. maddesinde düzenlenmiş temel bir insan hakkı olduğunu anımsattı. Saraç, "Bu hakkın güvenliği ve demokratik eğilimin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması adına, İstanbul Barosu olarak mahalli idareler seçiminde bizlere de büyük bir sorumluluk düşmektedir. Baromuz geçmiş seçimlerde olduğu gibi 31 Mart 2024 mahalli idareler seçiminde de okullarda hukuki destek verecek üyelerinden gönüllü listesi oluşturmuş, eğitim vermiş ve üyesi gönüllü avukatları okullarda hukuki destek için görevlendirme yapmaktadır" dedi.