İstanbul Beykoz'da direğe çarpan motosikletin 31 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti

İstanbul Beykoz'da direğe çarpan motosikletin 31 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Beykoz ilçesindeki Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde kontrolden çıkan motosiklet önce kaldırım taşına ardından yol kenarındaki direğe çarptı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolünde, 31 yaşındaki sürücünün yaşamını yitirdiği belirlendi.
Beykoz'da direğe çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Yalıköy Mahallesi Çayır Caddesi'nde Onur Çıtır'ın (31) kullandığı 34 NCM 191 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.
Savrulan motosiklet, önce kaldırım taşına ardından yol kenarındaki direğe çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Çıtır'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Kaynak: AA
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