İstanbul Beykoz\'da kaynak iddiası sonrası çarpışan sürücüler kavgaya tutuştu

BEYKOZ'da trafikte kaynak yaptığı öne sürülen sürücü ilerlediği sırada başka bir otomobile çarptı. Kazanın ardından iki sürücü arasında çıkan kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Kavacık Mahallesin'de meydana geldi. İddiaya göre, trafikte kaynak yapan sürücü yolda ilerleyen otomobile çarptı. Kazanın ardından iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle sürücüler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

ARACIN ÜZERİNDEN ATLADI

Sürücülerden biri aracın üzerinden yere atlarken, diğeri ise kavga ettiği sürücüyü yolda bulunan bariyerlere sıkıştırdı. Bu sırada kavgaya şahit olan bir kadın tarafları ayırmaya çalıştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.