İstanbul Beykoz\'da sağanakta mahsur kalan otomobili itfaiye ekipleri iterek kurtardı

BEYKOZ'da sağanak nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalan otomobili, itfaiye eri itilerek kurtardı.

İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran sağanak yağış, Beykoz'da da sürücülere zor anlar yaşattı. Alibahadır Mahallesi'nde göle dönen yolda otomobiliyle mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobili iterek kurtardı.