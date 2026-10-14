İstanbul Beykoz\'da sağanakta mahsur kalan otomobili itfaiye ekipleri iterek kurtardı

İstanbul Beykoz'da sağanakta mahsur kalan otomobili itfaiye ekipleri iterek kurtardıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran sağanak, Beykoz Alibahadır Mahallesi'nde yolu göle çevirdi. Göle dönen yolda otomobiliyle mahsur kalan sürücü itfaiye ekiplerinden yardım istedi, ekipler otomobili iterek kurtardı.
BEYKOZ'da sağanak nedeniyle göle dönen yolda mahsur kalan otomobili, itfaiye eri itilerek kurtardı.
İstanbul'da aralıklarla etkisini artıran sağanak yağış, Beykoz'da da sürücülere zor anlar yaşattı. Alibahadır Mahallesi'nde göle dönen yolda otomobiliyle mahsur kalan sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, otomobili iterek kurtardı.
Kaynak: DHA
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