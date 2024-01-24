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İstanbul Beyoğlu'nda çıkan yangında 86 yaşındaki kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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İstanbul Beyoğlu'nda çıkan yangında 86 yaşındaki kadın ağır yaralandı

İstanbul Beyoğlu'nda 4 katlı bir binanın ikinci katında çıkan yangında, yalnız yaşayan 86 yaşındaki Sakine Bingöl ağır yaralandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, üst katlarda dumandan etkilenen 2 kişi de tedavi edildi.

İstanbul Beyoğlu\'nda çıkan yangında 86 yaşındaki kadın ağır yaralandı
24.01.2024 - 10:44,
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Hasan YILDIRIM-Zeki GÜNAL/İSTANBUL, BEYOĞLU'nda 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında, dairesinde yalnız yaşayan Sakine Bingöl (86), ağır yaralandı. Yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırılırken yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Ömer Avni Mahallesi Bey Odaları Sokak üzerindeki 4 katlı binanın ikinci katında, saat 09.00 sıralarında çıktı. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan Sakine Bingöl'ün dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini gören komşular itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bir yandan da yaşlı kadının kızını arayan komşuları dairenin yedek anahtarını istedi. Yedek anahtarın getirilmesiyle kapı açılmasına rağmen duman ve alevler nedeniyle içeriye girilemedi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekibi daireye girdi. Evde yaralı olarak bulunan kadın, hemen dışarı çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Vücudunda ve yüzünde yanık olan 86 yaşındaki Sakine Bingöl ambulansla hastaneye kaldırıldı. Üst katlarda dumandan etkilenen 2 kişi de tedbir amaçlı ambulansa alınarak tedavi edildi. Yangın nedeniyle dairede hasar oluştu.

"YÜZÜNDE YANIK VARDI"

İtfaiyeyi arayarak yaralı kadına yardım eden Kemal Erboğa "Ben bir alt dairede oturuyorum. Yukardan sesler gelmeye başladı. Apartmandan dışarı çıktık, baktık duman var. Yukarı çıktık. Kızı anahtarı getirdi, açtık kapıyı ama içeri giremedik. Apartmanda hortumla müdahale ettik ama olmadı. Bu sırada itfaiye geldi. İtfaiye dışarı çıkardı, biraz yüzü gözü yanmıştı, nefes alıyordu. Ambulansa koydular." şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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