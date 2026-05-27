İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Eğitim Kesintisiz Devam Edecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Eğitim Kesintisiz Devam Edecek

İstanbul Bilgi Üniversitesi\'nde Eğitim Kesintisiz Devam Edecek
27.05.2026 19:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

YÖK Başkanı, final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını açıkladı; akademik takvim değişmedi.

İSTANBUL Bilgi Üniversitesi'nde faaliyetlerin mevcut yapıyla sürmesine karar verilmesinin ardından akademik takvimin değişmeyeceği açıklandı. YÖK Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi final sınavlarının 8-20 Haziran'da yapılacağını belirterek, "Öğrencilerimiz sınavlarından başka bir şey düşünmesinler" dedi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne ilişkin süreç, eğitim öğretimin kesintisiz devam etmesini sağlayacak şekilde sonuçlandı. Cumhurbaşkanı kararıyla, öğrencilerin eğitim hakları, akademik ve idari personelin mağduriyet yaşamaması, ailelerin beklentileri ve kamu yararı gözetilerek üniversitenin mevcut yapısıyla kapatma kararından 3 gün sonra yeniden faaliyetlerine devam etmesine karar verildi. Kararın ardından kayyım mütevelli heyeti görevine dönerken, rektörlük çalışmalarına kaldığı yerden devam etti.

FİNAL SINAVLARI TAKVİMİNDE DEĞİŞİKLİK YOK

Üniversite yönetiminden alınan bilgiye göre akademik takvimde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Bahar dönemi final sınavları, daha önce ilan edilen program doğrultusunda 8-20 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bilimsel ve sosyal etkinliklerin de planlandığı şekilde sürdürüleceği, üniversitenin akademik kadrosu, insan kaynağı ve kurumsal yapısıyla faaliyetlerine devam edeceği belirtildi.

'ÖĞRENCİLERİMİZ VE AİLELERİMİZ MÜSTERİH OLSUN'

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, yazılı açıklama ile sürecin başından itibaren dikkatle takip edildiğini belirterek, önceliklerinin öğrencilerin geleceği ve eğitim hakkının korunması olduğunu bildirdi. Özvar, "İstanbul Bilgi Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyetleri güvence altındadır ve kesintisiz devam edecektir" dedi.

Öğrenciler, akademik ve idari personel için belirsizlik oluşmaması adına gerekli tedbirlerin alındığını belirten Özvar, "Bahar dönemi final sınavları ilan edilen akademik takvim doğrultusunda gerçekleştirilecektir. Artık öğrencilerimiz ve ailelerimiz müsterih olsun. Sınav dönemi yaklaşırken öğrencilerimiz sınavlardan başka hiçbir konuya odaklanmasınlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Akademik Takvim, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Eğitim Kesintisiz Devam Edecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı Acun Ilıcalı 9 ay önce söylediklerinde haklı çıktı
Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Kurban Bayramı mesajı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kurban Bayramı mesajı
Tarihi zafer Bundesliga’nın eski şampiyonunu yenip 30 yıl sonra küme düşürdüler Tarihi zafer! Bundesliga'nın eski şampiyonunu yenip 30 yıl sonra küme düşürdüler
Torino, Emirhan İlkhan’ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı Torino, Emirhan İlkhan'ın sözleşmesindeki opsiyonu kullandı
Gürcistan’da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi Gürcistan'da binlerce kişinin katılımıyla hükümet karşıtı gösteri düzenlendi
A Milli Takım’ın Dünya Kupası’ndaki rakibi ABD’nin kadrosu belli oldu A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki rakibi ABD'nin kadrosu belli oldu

19:21
El Bilal Toure’ye Süper Lig’den dev talip
El Bilal Toure'ye Süper Lig'den dev talip
19:15
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu Gianluca Nani müjdeyi verdi
Zaniolo yeniden Udinese yolcusu! Gianluca Nani müjdeyi verdi
18:57
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz
Trump: İran zenginleştirilmiş uranyumdan vazgeçse bile, yaptırımları hafifletmeyeceğiz
18:26
17 yıllık evliliğini bitirmişti Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17 yıllık evliliğini bitirmişti! Yeni erkek arkadaşıyla sahilde aşk tazeledi
17:53
Beyaz Saray: İran’ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
Beyaz Saray: İran'ın yayınladığı anlaşma taslağı uydurma
16:51
Yüksekova’da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı
Yüksekova'da 100 yıllık gelenek: 140 kurban kesildi, etler tüm köye eşit dağıtıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2026 19:25:42. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Eğitim Kesintisiz Devam Edecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.