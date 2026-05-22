İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izni kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesinin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 11'inci maddesi gereğince karar verildi.
