İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İSTANBUL - Gece saatlerinde Romanya'dan Libya'ya gitmekte olan SREDINA isimli tankerin arıza yapması üzerine çift yönlü gemi trafiğine kapalı olan İstanbul Boğazı tekrar gemi trafiğine açıldı.
Romanya'dan Libya'ya giden 171 metre boyundaki SREDINA isimli tankerin Beykoz Poyrazköy açıklarında motor arızası yapması nedeniyle gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı, geminin Türkeli Demir Sahası'na çekilmesinin ardından tekrar gemi trafiğine açıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "SREDINA isimli tanker, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kılavuz Kaptanımız refakatinde, ve römorkörlerimizin yedeğinde Türkeli Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri yer aldı.
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