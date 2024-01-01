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2024 Yılında İstanbul Boğazı'nda Renkli Havai Fişek Gösterileri - Son Dakika
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2024 Yılında İstanbul Boğazı'nda Renkli Havai Fişek Gösterileri

2024 yılının ilk saniyelerinde İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarında yapılan havai fişek gösterileri renkli görüntüler oluşturdu. Avrupa ve Asya kıtasını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı'nda 2024 yılı renkli görüntülerle karşılandı. Yeni yılın ilk saniyelerinde boğazın farklı noktalarında yapılan havai fişek gösterilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kuzguncuk sahiline gelenler yeni yıla havai fişek gösterileri izleyerek girdi.

2024 Yılında İstanbul Boğazı\'nda Renkli Havai Fişek Gösterileri
01.01.2024 - 00:46,
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2024 yılının ilk saniyelerinde İstanbul Boğazı'nın farklı noktalarında yapılan havai fişek gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

Avrupa ve Asya kıtasını birbirinden ayıran İstanbul Boğazı'nda 2024 yılı renkli görüntülerle karşılandı.  Yeni yılın ilk saniyelerinde boğazın farklı noktalarında yapılan havai fişek gösterilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kuzguncuk sahiline gelenler yeni yıla havai fişek gösterileri izleyerek girdi.

Kaynak: DHA
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