İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı\'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Boğazı'nda sis nedeniyle gemi trafiğinin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Sis etkisiyle görüş mesafesinin azaldığı boğazda, güvenlik önlemleri kapsamında gemi seferleri askıya alındı.

06.04.2024 07:19  Güncelleme: 07:22
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İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nın genelinde sis etkili oluyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika

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