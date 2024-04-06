İstanbul Boğazı\'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

Çin, SpaceX egemenliğini kırmak için yeni nesil roketler üretiyor

Çinli China Aerospace Science and Technology şirketi (CASC), geri dönebilen roketler üretmek için yeni teknolojiler kullanmayı planlıyor. Roketlerin iniş sırasında özel bir kanca sistemiyle yakalanması hedefleniyor. Bu proje, Çin'in 2030 uzay araştırmaları vizyonunun bir parçası olarak kabul ediliyor. Bu gelişmeler, uzay sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketleri tedirgin ediyor.