İstanbul Boğazı\'nda Gemi Trafigi Askıya Alındı

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı tarafından İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin askıya alındığı duyuruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin yoğun sis nedeniyle oluşan kısıtlı görüş şartları sebebiyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığını duyurdu.
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