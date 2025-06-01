İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği, 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle çift yönlü askıya alındı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin, 40. Yıl Amiral Kupası Yelken Yarışları nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.