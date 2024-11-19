İstanbul Boğazı\'nda Gemi Trafiği Sis Nedeniyle Askıya Alındı

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Hasan YILDIRIM/İSTANBUL, İSTANBUL Boğazı'nda oluşan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düşerken sisin etkisi yer yer devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "İstanbul Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı" denildi.