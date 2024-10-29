İstanbul Boğazı'nda, "Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları" dolayısıyla geçici olarak çift yönlü askıya alınan gemi trafiği saat 16.50 itibarıyla kuzey-güney yönünde açıldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Cumhurbaşkanlığı 5. Uluslararası Yat Yarışları Dolmabahçe Sarayı önünde yapıldı.
Bu kapsamda İstanbul Boğaz'da geçici olarak çift yönlü askıya alınan gemi trafiği, saat 16.50 itibarıyla kuzey-güney yönünde açıldı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Yeniden Açıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?