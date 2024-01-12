İstanbul Boğazı\'nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

Yılmaz OKUR/İSTANBUL, İSTANBUL Boğazı'nın kuzey girişinde kuyu yük gemisi makine arızası yaptı. Arıza yapan kuru yük gemisi Kıyı Emniyetine ait kurtarma römorkörüyle Türkeli Demir Sahası'na çekildi.

İzmit'ten Romanya'ya gitmek için hareket eden 100 metre boyundaki PRINCESS AYANA isimli kuru yük gemisi, İstanbul Boğazı'ndan Karadenize geçiş yaptığı sırada makine arızası yaptı.Arıza yapan kuru yük gemisi, sevk edilen Kıyı Emniyeti'ne ait Kurtarma -18 römorkörü eşliğinde Türkeli Demir Sahası'na çekilerek demirletildi.