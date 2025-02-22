İstanbul Boğazı'nda sis dolayısıyla durdurulan gemi trafiği normale döndü.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, Boğaz'ın gemi trafiğine saat 00.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü açıldığı belirtildi.
İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, 20 Şubat Perşembe akşamı sis nedeniyle geçici olarak durdurulmuştu.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'ndaki Gemi Trafiği Yeniden Açıldı - Son Dakika
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