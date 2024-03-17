İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak

İstanbul bu hafta, geniş bir yelpazede birbirinden farklı etkinliklerle, yerli ve yabancı sanatçıların katıldığı konser, sergi, tiyatro gösterisi ve performanslara sahne olacak.
İstanbul Devlet Tiyatrosunda (İDT) 19- 23 Mart'ta "Bence Katil Öldürdü", "Babamın", "Frankenstein (32 Kısım Tekmili Birden)", "Bir Ruhun Hikayesi", "Çağrılmadan Gelen" ve "Bella Figura" oyunları sahnelenecek.
Ayrıca "Kırmızı Küre" ve "Çöp Canavarı " adlı çocuk oyunları da 24 Mart'ta İDT sahnelerinde minik izleyicilerle buluşacak.
Şehir Tiyatrolarında bu hafta "Vakitlerden Bir Vakit (Meddah Hikayesi)", "Ödüllü (Geleneksel Orta Oyunu)", "Fosforlu Cevriye", "Çingene Boksör", "Ben Medea Değilim", "Tartuffe", "Öldün, Duydun mu?", "Uçurtmanın Kuyruğu", "Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin" oyunları ile "Herkes Sihirbaz Olacak", "Bekçi ile Postacı", "Rüya", "Masal", "Fındıkkıran", "Karagöz Çiftlik Bekçisi" ve "Elma Kurdu Kırtık" adlı çocuk oyunları gösterilecek.
Çanakkale Savaşını anlatan "1915 Bir Hilal Uğruna" gösterisi, 19 Mart'ta saat 21.00'da Atatürk Kültür Merkezi. (AKM) Türk Telekom Opera Salonu'nda izlenebilecek.
Hayao Miyazaki'nin "Çocuk ve Balıkçıl" animasyon filmi, 19 ve 21 Mart'ta AKM Yeşilçam Sineması'nda meraklılarıyla buluşacak.
Konserler
" Çanakkale Zaferi'nin 109. Yılında Mehter Konseri"nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu Mehter bölümü Mehterbaşı Şükrü Alkan şefliğinde Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümünde şehitler anılacak.
Ramazan ayı olması sebebiyle marşlar kahramanlık türküleri ve ilahilerle izleyicilere özel bir konser sunulacak etkinlik, 18 Mart'ta AKM'de gerçekleştirilecek.
CRR Türk Müziği Topluluğu'nun "Yüzyılın Yüzleri Kani Karaca-Doğan Ergin" ve Litvanya Oda Orkestrası konserleri, 23 Mart'ta CRR Konser Salonu'nda müzikseverleri ağırlayacak.
Türk pop müziği sanatçısı Erol Evgin, 22 Mart'ta Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluşacak.
Devam eden sergiler
Üsküdar Belediyesi tarafından Nakkaş Tezyini Sanatlar Merkezi destekleriyle hayata geçirilen, 42 eserin yer aldığı "Hilye-i Saadet" sergisi 5 Mayıs'a kadar ziyarete açık olacak.
Albaraka Türk Uluslararası 6. Hat Yarışması'nın ödüllü eserlerinden oluşan "Güzel Ahlak" sergisi Taksim Camii Kültür Sanat Merkezi'nde 7 Nisan'a kadar, "Geçmişin İzinde" hat sergisi de ramazan sonuna kadar Galeri Eyüpsultan'da görülebilecek.
Sanatçı Ferruh Sünger'in "Taşlardaki Nakışlarla İstanbul" kara kalem sergisi de 31 Mart'a kadar İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yeni Camii Hünkar Kasrı'nda sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.
Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar Başkanlığına bağlı İslam Medeniyetleri Müzesi (İMM), ramazan ayı boyunca her gün gece yarısına kadar Büyük Çamlıca Camisi külliyesinde ziyaret edilebilecek.
Topkapı Sarayı Mukaddes Emanetler Dairesi sergilenen eserlerdeki detaylı temizlik ve bakım çalışmalarının ardından yeni sergileme düzeniyle ziyaretçilerini bekliyor. Geçen yıl yeniden ziyarete açılan müzede Hazreti İbrahim'in tenceresi, Hazreti Musa'nın asası, Hazreti Davud'un kılıcı, Hazreti Yusuf'un cübbesi, halifelere ve sahabeye ait kılıçlar, Hazreti Fatma'ya ait gömlek, Kabe anahtarları, Hacerü'l Esved mahfazası gibi "Asr-ı Saadet"i yansıtan mukaddes emanetler sergileniyor.
Öte yandan Türkiye Diyanet Vakfı ve Vakıf Fuarcılık tarafından ramazana özel düzenlenen 41. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı, 30 Mart'a kadar Fatih Cami avlusunda kitapseverleri ağırlayacak.
Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen, kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zeka temelli hizmet üretenler, ürün geliştiricileri, girişimcileri, akademisyenleri ve binlerce kütüphane kullanıcısını bir araya getirecek "Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali" 23- 27 Mart'ta Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.
Son Dakika › Güncel › İstanbul bu hafta birçok etkinlikle sanatseverleri ağırlayacak - Son Dakika
AK Parti Giresun Milletvekili Ali Temür, Espiye ilçesinde Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Karadere ile görüşerek, caddeleri gezip esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Temür, Espiye halkından destek istedi ve 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için istek ve talepleri dinledi.
Aydın'ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir minibüs içerisinde 51 düzensiz göçmen ile birlikte, olayla bağlantılı 3 göçmen kaçakçısı yakalandı. Yakalanan düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, göçmen kaçakçısı şüphelileri tutuklandı.
Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında Çaykur Rizespor, Gaziantep FK'yı konuk etti. İlk yarıda her iki takım da gol bulamayarak 0-0 berabere kaldı.
Bağcılar'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren iki sürücüye toplam 12 bin 211 lira para cezası kesildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçerek sürücüleri tespit etti. Sürücülerin emniyet şeridi kullanmama, trafik kurallarına uymama ve saygısızca araç kullanma gibi suçlardan cezalandırıldığı belirtildi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Mersin'in çeşitliliğine vurgu yaptı ve belediye başkanlığının ideolojik bağnazlığı ve dinsel taassubu kabul etmediğini belirtti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Osmaniye'de yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma masraflarını eleştirdi. Özel, 838 emekli maaşının bir günde Tayyip Erdoğan'ın korunması için harcandığını belirtti ve millete iş, aş lazım olduğunu vurguladı.
Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi alıp verme meselesi nedeniyle çıkan tartışmada, oğulları tarafından bıçakla yaralanan baba, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 2 kardeşi gözaltına aldı.
Artvin Valisi Cengiz Ünsal, Gürcistan sınırındaki Muratlı Hudut Karakolu'nda görev yapan askerlerle iftarda bir araya geldi. Vali Ünsal, kahraman Mehmetçiklerle aynı sofrada bulunmanın mutluluğunu dile getirerek, Ramazan-ı Şerif'in mübarek olmasını diledi. Ünsal, askerlere ülkenin sınırlarını koruma görevlerinde başarılar dileyerek, milletin dualarının ve devletin gücünün her zaman yanlarında olduğunu belirtti.
Karesi Belediyesi, sosyal yardımlarla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ediyor. Sosyal market kartı, yakacak yardımı, ev tadilatı gibi birçok ihtiyacı karşılayan belediye, insan odaklı hizmetlerine 2024 yılında da devam edecek.
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, Atatürk Mahallesi Süleyman Demirel Parkı'nda uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin üzerinde ve evlerinde yapılan aramalarda toplamda 87 gram uyuşturucu ve bir kuru sıkı tabanca ele geçirildi.
Talas Belediyesi tarafından Osmanlı Kültür Sokağı'nda düzenlenen Ramazan etkinliklerinde sahne alan Ahmet Özhan, Kayserililere birbirinden güzel eserlerle unutulmaz bir gece yaşattı. Etkinlikte Ahmet Özhan'a çiçek ve kitap hediye edildi.
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