İBB, Büyük İstanbul Mitingi için metro ve otobüslere ek seferler koyacak - Son Dakika
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İBB, Büyük İstanbul Mitingi için metro ve otobüslere ek seferler koyacak

İBB, Büyük İstanbul Mitingi için metro ve otobüslere ek seferler koyacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla pazar günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi için metro ve otobüslere ek seferler koyulduğunu bildirdi.

22.03.2024 18:40
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla pazar günü Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek Büyük İstanbul Mitingi için metro ve otobüslere ek seferler koyulduğunu bildirdi.

İBB'den yapılan açıklamada, İBB iştiraki Metro İstanbul'un 24 Mart Pazar günü, Atatürk Havalimanı'nda yapılacak miting için sefer düzenlemesi yapacağı belirtildi.

Gün boyunca tüm hatlarındaki yolcu yoğunluğunun anlık takip edileceği aktarılan açıklamada, ihtiyaca göre gerekli düzenlemeler yapılacağı ifada edildi.

Açıklamada, İETT'nin de ek seferler düzenleyeceği ve miting nedeniyle Atatürk Havalimanı'na direkt giden M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1A ile bağlantısı olan M3 Bakırköy Sahil- Kayaşehir Merkez Metro ile M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hatlarında tedbirler alınacağı aktarıldı.

Düzenleme kapsamında, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro hattında saat 11.00 itibarıyla tam kapasite ile 4 dakika aralıklarla sefer yapılacağına yer verilen açıklamada, M3 Bakırköy-Kayaşehir Metro ve M9 Ataköy-Olimpiyat Metro hattının da saat 11.00 itibariyle tam kapasite çalışacağı bildirildi.

Açıklamada, mevcut personele ek olarak işletme, teknik bakım, güvenlik ve temizlik görevlisi olmak üzere toplam 174 ek personel görev alacağı, teknik ve işletme yöneticilerinden oluşan acil durum takip masasının müdahale için görev başında olacağı belirtildi.

Genel asayişin sağlanması ve acil durumlarda hızla müdahale edilebilmesi amacıyla Metro İstanbul güvenlik görevlilerine ilave olarak İstanbul Valiliğinden ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünden kolluk kuvveti talep edildiği de açıklamada yer aldı.

Açıklamada, acil durum mekanik fren tertibatı bulunan Atatürk Havalimanı, DTM ve Ataköy/ Şirinevler istasyonlarındaki toplam 6 yürüyen merdiven, yolcu yoğunluğuna bağlı aşırı yüklenme durumunda, güvenlik riski oluşacağından, önceki yıllarda da yapıldığı gibi önlem amaçlı durdurulacak ve sabit merdiven konumuna getirileceği kaydedildi.

Kalabalığın güvenli geçişi için Atatürk Havalimanı ve DTM istasyonları başta olmak üzere istasyonlara emniyet güçlerinin eşliğinde, kademeli olarak yolcu alımı yapılacağı aktarılan açıklamada, önceki yıllarda yaşanan tecrübeler ışığında, DTM ve sonraki istasyonlara trenlerin dolu olarak geleceğinden binişlerde uzun süreli gecikmeler yaşanmaması için mitinge katılan İstanbulluların girişlerini Atatürk Havalimanı istasyonundan yapmalarının isteneceği belirtildi.

Açıklamada, metro araçlarında bulunan acil durum frenlerinin gereksiz yere kullanılması, butonların gereksiz kullanılması, ray hattına giriş yapılması ve iniş-binişlerde araç kapılarına müdahale edilmesi halinde sorumlular hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Seferlerde gecikmeler yaşanmasına, sefer sürelerinin uzamasına ve yolcuların mağdur olmasına neden olanlar hakkında yerinde tespit yapılacağı ifade edilen açıklamada, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Kaynak: AA

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