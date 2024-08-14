İstanbul Büyükçekmece'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 5 Zanlıdan 3'ü Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul Büyükçekmece'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 5 Zanlıdan 3'ü Tutuklandı

İstanbul Büyükçekmece'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, 10 Ağustos'ta Fatih Mahallesi'nde 5 şüphelinin park halindeki motosikleti çalmaya çalıştığı tespit edildi. Yakalanan zanlıların üst aramasında hırsızlıkta kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi. Tutuklanan zanlılar 3 ayrı motosiklet hırsızlığı suçundan şüpheli olarak belirlendi.

14.08.2024 11:47
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İstanbul Büyükçekmece'de motosiklet hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince motosiklet hırsızlığı suçunun önlenmesine yönelik yapılan çalışmada, 10 Ağustos'ta Fatih Mahallesi'nde akşam saatlerinde 5 şüphelinin park halindeki motosikleti çalmaya çalıştığı tespit edildi.

Ekipleri fark eden zanlıların kaçması üzerine yaşanan kısa süreli kovalamacada 5 şüpheli yakalandı. Zanlıların üst aramasında hırsızlıkta kullanılan çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Emniyete götürülen 18 yaşından küçük şüpheliler B.A. ve M.T. ile İ.A, E.A. ve M.E'nin farklı suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan zanlıların 3 ayrı "motosiklet hırsızlığı" suçunun da şüphelileri olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.A, İ.A. ve M.E. tutuklandı, 18 yaşından küçük 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Büyükçekmece'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 5 Zanlıdan 3'ü Tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Büyükçekmece'de Motosiklet Hırsızlığı Yapan 5 Zanlıdan 3'ü Tutuklandı - Son Dakika
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