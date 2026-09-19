İstanbul Büyükçekmece\'de toprak kayması 2 işçiyi göçük altında bıraktı

İstanbul Büyükçekmece'de toprak kayması 2 işçiyi göçük altında bıraktıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında toprak kayması oldu ve 2 işçi göçük altında kaldı. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi, işçileri kurtarma çalışmaları başlatıldı.
Büyükçekmece'de inşaat alanında meydana gelen toprak kaymasında 2 işçi göçük altında kaldı.
Alkent 2000 Mahallesi'nde yapımı devam eden bir konutun inşaat alanında çalışma sırasında henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi.
Toprak altında kalan 2 işçinin kurtarılması için bölgeye itfaiye, sağlık, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, işçileri arama kurtarma çalışmalarına başladı.
Kaynak: AA
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