TUSAŞ'a yapılan terör saldırısının ardından Rusya ziyaretini yarıda keserek Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Atatürk Havalimanı'nda bulunan Devlet Konukevi'nde yapılan Güvenlik zirvesi sona erdi. Zirve yaklaşık 1,5 saat sürdü
Son Dakika › Güncel › İstanbul-Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan Güvenlik Zirvesi sona erdi - Son Dakika
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