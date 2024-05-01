İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerinde 28 polis yaralandı - Son Dakika
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İstanbul'da 1 Mayıs gösterilerinde 28 polis yaralandı

İstanbul\'da 1 Mayıs gösterilerinde 28 polis yaralandı

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen gösteriler sırasında 28 polis memuru yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 42 bin 434 personel görev yaparken, Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplar engellendi ve polis memurlarına taş ve bayrak sopalarıyla saldırıldı. Yaralı polisler hastanelerde tedavi altına alındı ve gözaltına alınan 210 kişinin işlemleri devam ediyor.

01.05.2024 16:41
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İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde gerçekleşen gösteriler sırasında 28 polis memuru yaralandı.

Kentte yapılan kutlamalarda İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı 42 bin 434 personel görev yaptı.

Saraçhane başta olmak üzere çeşitli noktalardan, bazı siyasi parti ve sendika üyelerinin de bulunduğu grupların Taksim Meydanı'na çıkması engellenirken, atılan taşlar ve bayrak sopalarıyla saldırıya uğrayan 28 polis memuru yaralandı.

Yaralı polis memurları hastanelerde tedavi altına alındı.

Bu arada, Taksim Meydanı'na ilerlemeye çalışan ve polise saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 210 kişinin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi'ndeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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