İstanbul'da 1 Mayıs'ta Olağanüstü Önlemler

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği yarın kutlanacak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle alınan olağanüstü önlemleri açıkladı. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde onlarca cadde ve sokak 05.00 itibariyle ulaşıma kapatılıyor. İstiklal Caddesi'ndeki nostaljik tramvay dahil çok sayıda hat ve istasyonda seferler durduruluyor. Yenikapı-Seyrantepe- Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu durakları, tarihi Tünel- Karaköy Füniküler hattı dahil bölgedeki hatların, Gayrettepe- İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının, İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro duraklarının sefere kapatılması kararlaştırıldı.

İstanbul'da DİSK, KESK, TMMOB ve TTB 1 Mayıs kutlamasının Kadıköy İskele'de 13.30'da, Türk-İş, Kartal Meydanı'nda gerçekleştirecek. Bazı sosyalist partiler, sendikalar ve gençlik grupları ise Taksim Meydanı'na yürüyüş çağrısında bulundu.

Abluka bugünden başladı

Son iki günde ev baskınları ile gözaltına alınanların sayısı 100'ü bulurken, Taksim Meydanı, Gezi Parkı çevresi de bugünden bariyerlerle kapatıldı. TOMA'lar, çevik kuvvet araçları yerleştirildi. İstanbul Valiliği de akşam saatlerinde olağanüstü önlemleri açıkladı. Önlemlerin İBB ve ilçe belediyeleriyle ilgili bölümleri şöyle:

"Çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması"

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığınca ve İlgili İlçe Belediye Başkanlıklarınca (01 Mayıs 2025 Saat 05.30):

Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih, Kadıköy ve Kartal İlçelerinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle emniyet birimleri tarafından steril hale getirilerek emniyet tedbiri alınan alanlarda bulunan çöp konteynırlarının bir gece öncesinden kaldırılması ve muhtemel yürüyüş güzergahları üzerinde bulunan taş vb. maddelerin temizlenmesi, bu alanlarda belediyelere ait araç ve personel bulundurulmaması,

İl genelinde daha önceki tecrübeler de göz önünde bulundurularak İETT otobüs duraklarının 1 Mayıs 2025 günü başka uygun noktalara kaydırılarak güzergahların düzenlenmesi ve cam duraklarla ilgili gerekli düzenlemelerin yapılması,

Beşiktaş İnönü Stadı yanında bulunan temizlik işleri binası otoparkının gerektiğinde emniyet birimleri tarafından otopark olarak kullanılması amacıyla araç bulundurulmaması,

Afet Koordinasyon Merkezi Genel Müdürlüğünce (AKOM) (01 Mayıs 2025 Saat 05.30):

AKOM birliğinin uygun bir yerde hazır bekletilerek, birliğin nerede bulunacağının Koordinasyon Şube Müdürlüğüne bildirilmesi,

"Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin görev yerlerinde hazır bulundurulması"

Çevre Kor.ve Kont. Daire Bşk. Deniz Hiz. Müdürlüğünce (01 Mayıs 2025 Saat 05.30):

Galata ve Unkapanı köprü görevlilerinin görev yerlerinde hazır bulundurulması, görevli personelin isim ve irtibat bilgilerinin ise 30 Nisan 2025 tarihine kadar İstanbul Emniyet Müdürlüğü Koordinasyon Şube Müdürlüğü'ne bildirilmesi,

İETT Genel Müdürlüğü - Metro A.Ş.;

30 Nisan 2025 günü saat 20.00'dan itibaren tedbirler bitimine kadar;

Kadıköy İlçesi İskele Meydanı Rıhtım İETT Otobüs Peronlarının boşaltılması, alanda otobüs bulundurulmaması ve burada bulunan cam durakların sökülerek emniyet tedbirleri kapsamında herhangi bir olumsuzluk olmaması için tedbirler sonrasına kadar kaldırılması,

Seferleri durdurulacak metro hatları, kapatılacak istasyonlar

1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren; 1- M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Vezneciler, Haliç, Taksim Meydan, Şişhane, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

2- Kabataş-Taksim Meydan Füniküler hattının sefere durdurulması,

3- İstiklal caddesi üzeri Nostalji tramvayın sefere durdurulması,

4- Tünel Meydan-Karaköy arası Füniküler hattının sefere durdurulması,

5- Taksim, Tarlabaşı, Ömer Hayyam ve Tepebaşı İETT Otobüs duraklarının (Şişli İstikameti ve Fatih İstikameti olmak üzere çift taraflı) sefere kapatılması,

6- M11 Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattının Gayrettepe metro durağının sefere kapatılması,

7- M7 İstoç-Yıldız metro hattının Kağıthane-Yıldız arası tüm metro (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) duraklarının sefere kapatılması,

1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdar'a yolcu ve araç taşınması, Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi, Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Otoparklar boşaltılacak

(İSPARK Tic. A.Ş.); 1 Mayıs 2025 günü; Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe, Kadıköy İskelesi civarındaki otoparklarının boşaltılması ve araç parklarına müsaade edilmemesi, ayrıca; Beyoğlu, Beşiktaş, Şişli, Fatih, Kadıköy, Kartal ilçelerinde ve Taksim Meydanına çıkan güzergahlar ve yakın çevresinde bulunan tüm cadde ve sokak üzerine park eden araçların bir gece öncesinden araç park edilmesine müsaade edilmemesi,

İtfaiye Daire Başkanlığınca; 1 Mayıs 2025 günü, belirlenen saatlerde ve sayıda itfaiye aracı ve su tankerinin (Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Su panzerlerinin su ihtiyacını karşılamak ve olabilecek muhtemel yangın olaylarına karşı görev yapmak üzere) belirtilen noktalarda görevlileri ile birlikte hazır bulundurulması,

Yol Bakım Müdürlüğüne; Ekteki tabloda belirtilen saatlerde ve sayıda iş makinesi ve kamyonun belirtilen noktalarda hazır bulundurulması,

Zabıta Daire Başkanlığı;1 Mayıs 2025 günü Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Fatih, Kadıköy ve Kartal ilçelerinde seyyar satıcılardan arındırılması için yeteri kadar Zabıta ekibinin görevlendirilmesi, personelinin bilgilendirilerek dikkatli olunması,

Deniz motorları yolcu taşıyamayacak

İstanbul Liman Başkanlığınca; 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren; TURYOL-DENTUR Deniz Motorları Şirketinin, Avrupa yakasından Anadolu yakasına Anadolu yakasından Avrupa yakasına yolcu taşınmaması, Avrupa yakasından Anadolu yakasına sadece Üsküdara yolcu taşınması, Adalara yapılan karşılıklı seferlerin devam etmesi, ancak Kadıköy İskelesine yapılan seferlerin iptal edilmesi, Eyüp tarafına yapılan seferlerin devam etmesi, ancak, Balat, Beyoğlu, Sütlüce, Hasköy sahil tarafına yapılan seferlerin iptal edilmesi,

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünce; 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Etkinlikleri nedeniyle, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ile gerekli koordinenin kurularak gerekli görev planlamasının yapılması,

Marmaray Sirkeci kapatılıyor, doktor hemşire takviyesi isteniyor

TCDD ve DLH Marmaray Bölge Müdürlüğünce; 1 Mayıs 2025 günü saat 05.30'dan itibaren; Marmaray Sirkeci İstasyonunun çift taraflı olarak sefere kapatılması,

İl Sağlık Müdürlüğü'nce; 1 Mayıs 2025 günü belirlenen saat ve sayıda ambulansın belirtilen yerlerde sağlık personeli (Doktor ve Hemşire) ile birlikte görevlendirilmesini, Mecidiyeköy, Şişli, Taksim, Fatih, Kadıköy, Kartal ve yakın çevredeki hastanelerin başta olmak üzere il genelindeki hastanelerin ve acil servislerinin yeteri kadar sağlık personeli ile hazır bulundurulması, ayrıca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan ve Gayrettepe Hizmet Binaları nezarethanelerinde ihtiyaç duyulması halinde görev yapmak üzere yeteri kadar sağlık ekibinin ücretsiz olarak görevlendirilmesi... "

Yüzlerce cadde, bulvar, sokak 05.00 itibariyle ulaşıma kapatılıyor

Açıklamada yarın sabah 05.00 itibariyle Fatih, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da yüzlerce cadde, bulvar ve sokak ulaşıma kapatılacak. Trafik ekipleri alternatif yollara yönlendirme yapacak.