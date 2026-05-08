İstanbul'da 1 Milyon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

08.05.2026 09:05
İstanbul'da düzenlenen operasyonda yaklaşık 1 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Bayrampaşa ve Güngören'deki iki adres ile bir araca yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce, şüpheliler K.M, M.K, M.K, B.B, U.A ve Z.M gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda 12 karton kolide daralı 181 kilo 200 gram ağırlığında kırmızı-beyaz renkli pregabalin içerikli kapsül, karton kolide daralı 71 kilogram ağırlığında kırmızı-beyaz renkli boş kapsül, 6 "Nutridex" ibareli kağıt torbada daralı 150 kilogram ağırlığında katkı maddesi ile hap üretiminde kullanılan 5 makine bulundu.

Ekiplerce, kolilerde yaklaşık bir milyon uyuşturucu hapın ele geçirildiği öğrenildi.

Ayrıca, 84 kolideki 21 bin kaçak kozmetik ürüne de el konuldu.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

