İstanbul\'da 10 Ton Kaçak İplik Ele Geçirildi

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İSTANBUL'da bir depoya yapılan baskında yasadışı yollarla ülkeye sokulan, piyasa değeri 30 milyon lira olan, 10 ton kaçak iplik ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla getirilen ipliklerin piyasaya sürüleceği bilgisini aldı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda Bayrampaşa'da bir depoda yüklü miktarda iplik bulunduğu tespit edildi. Sözkonusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, piyasa değeri 30 milyon lira olan 10 ton kaçak iplik ele geçirdi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.