İstanbul'da 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı yenidoğan davası yarına ertelendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı yenidoğan davası yarına ertelendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da bebek acil hastalarını sevk ederek ölümlerine neden oldukları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın davasının duruşması yarına ertelendi. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada bazı tutuklu sanıklar tahliye talep etti, savunmaların alınmasına devam edilecek.

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı davanın duruşması yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince, adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmada müşteki Mehmet Hanifi Kaya'nın beyanı ile bazı tutuklu sanıkların savunmaları alındı.

Müşteki Kaya, önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi.

Duruşmada görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla savunma yapan sanık Ali Dirik, aylardır tutuklu olduğunu belirterek, sanık Fırat Sarı'ya işletmeyi devretmediğini, devretme yetkisinin bulunmadığını, maaşlı çalışan olduğunu ve tahliyesini istediğini söyledi.

SEGBİS aracılığıyla savunma yapan tutuklu sanık Çağla Durmuş da suçlamaları kabul etmediğini dile getirerek, tahliyesine karar verilmesini istedi.

Tutuklu sanık Dursun Eryılmaz da SEGBİS aracılığıyla yaptığı savunmada üzerine atılı suçlamaları reddederek, tahliyesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmesi için duruşmayı yarına erteledi.

Kaynak: AA
Yenidoğan3. SayfaİstanbulSağlıkGüncelBebekSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye’den İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi Görüntü Türkiye'den! İki şeritli yolu kapattılar, onlarca araç geçiş için bekledi
Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak Beşiktaş maçındaki detay olay oldu Yayıncı kuruluş bunu nasıl açıklayacak? Beşiktaş maçındaki detay olay oldu
Veliaht Prens’i korku sardı Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı Veliaht Prens'i korku sardı! Sığınaklı saraylarda yaşamaya başladı
11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu 11 kişiye tabut olan otobüsün şoförü kendini böyle savundu
Galatasaray’da Barcelona maçı öncesi kötü haber Singo yine yok Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Singo yine yok
Barcelona öncesi Okan Buruk’tan kötü haber Milyonlar isyan etti Barcelona öncesi Okan Buruk'tan kötü haber! Milyonlar isyan etti
19:05
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
Lamine Yamal İstanbul’a geldi, ayağının tozuyla şehrin manzarasını paylaştı: Bayrak detayına dikkat
18:49
Erdoğan’dan Kabine sonrası “fon soruşturması“ açıklaması
Erdoğan'dan Kabine sonrası "fon soruşturması" açıklaması
18:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırılarına sert tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına sert tepki
18:02
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: İspanya 15 tane daha HÜRJET almayı planlıyor
TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu: İspanya 15 tane daha HÜRJET almayı planlıyor
17:24
Kastamonu’da köyde silahlı katliam: 4 ölü
Kastamonu'da köyde silahlı katliam: 4 ölü
16:53
’Ankara Abisi’ Yasin Oyanık gözaltında mı Beklenen açıklama geldi
'Ankara Abisi' Yasin Oyanık gözaltında mı? Beklenen açıklama geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 20:46:19. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 10'u tutuklu 62 sanığın yargılandığı yenidoğan davası yarına ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei