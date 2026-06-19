İstanbul'da 130 Kilogram Eroin Ele Ge geçti - Son Dakika
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İstanbul'da 130 Kilogram Eroin Ele Ge geçti

İstanbul\'da 130 Kilogram Eroin Ele Ge geçti
19.06.2026 18:38
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İstanbul'da bir tırda yapılan operasyonda 130 kg eroin bulundu, 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da bir tırın dorsesine gizlenmiş yaklaşık 130 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan ve yine ülke sınırlarından çıkacağı belirlenen bir tırda uyuşturucu olduğunu değerlendiren polis ekipleri, aracı Silivri'de seyir halindeyken durdurdu.

Tırdaki 2 şüpheli gözaltına alındı. Dedektör narkotik köpek yardımıyla yapılan aramada, dorse kısmındaki zula diye tabir edilen bölmeye gizlenmiş paketler halinde yaklaşık 130 kilogram eroin ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Emniyet Müdürlüğünün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine getirilen dorsede inceleme yaparak personelden bilgi aldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Yıldız, operasyonda 203 paket halinde uyuşturucu ele geçirildiğini belirtti.

Yıldız, "İstanbul'da uyuşturucuya asla müsaade etmiyoruz. Gençliğimi ve geleceğimizi asla çaldırmayacağız. Bizim en büyük gücümüz, İstanbul halkının bize olan desteği." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 130 Kilogram Eroin Ele Ge geçti - Son Dakika

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