İstanbul'da 151 Kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda 151 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 7 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışının önlenmesi, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında ekipler, 6-7 Temmuz'da Şişli, Esenler ve Esenyurt'ta tespit edilen 4 ev ve bir araca 3 ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 151 kilogram uyuşturucu, 249 sentetik ecza hapı, ?2 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu yapımında kullanılan çeşitli malzeme ve aparatlar, 8 hassas terazi ile 34 mermi ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.