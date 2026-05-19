İstanbul'da 19 Mayıs Coşkusu: Sporla Geleceğin Şampiyonları Yetişecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul'da 19 Mayıs Coşkusu: Sporla Geleceğin Şampiyonları Yetişecek

İstanbul\'da 19 Mayıs Coşkusu: Sporla Geleceğin Şampiyonları Yetişecek
19.05.2026 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul AKM'de düzenlenen 19 Mayıs kutlamasında Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, sporu tabana yayarak olimpiyat şampiyonları yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Programa Vali Gül ve öğrenciler katıldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kutlama programında konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Geleceğin Avrupa şampiyonlarını, geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek istiyoruz. Ayrıca sporu tabana yayarak geleceğin sporcu avukatlarını, sporcu mühendislerini, sporcu doktorlarını yetiştirmek istiyoruz. Sporu İstanbul'umuzun 39 ilçesine, 963 mahallesine yayarak her türlü bağımlılıkla mücadelenin en büyük önleyici tedbiri haline getirmek istiyoruz" dedi.

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılan kutlama programına İstanbul Valisi Davut Gül, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nuri Aslan, Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, TRT İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan barkovizyon gösterimi sunuldu. Ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay açılış konuşmasını yaptı. Program kapsamında "Kahramanlık Destanından Türkiye Yüzyılı'naö adlı oratoryo sahnelendi. Etkinlikte ayrıca İstanbul genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından hazırlanan spor ve bayrak gösterisinin de sunulduğu program, etkinliklerin ardından sona erdi.

'GELECEĞİN DÜNYA VE OLİMPİYAT ŞAMPİYONLARINI YETİŞTİRMEK İSTİYORUZ'

Program kapsamında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, "Türkiye Yüzyılı'nda ve gelecek nice yüzyıllarda; ilimle, irfanla, sanatla ve sporla yetiştireceğimiz siz gençlerin sayesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilelebet payidar kalacaktır. Bizler bir söz verdik. Geleceğin Avrupa şampiyonlarını, geleceğin dünya ve olimpiyat şampiyonlarını yetiştirmek istiyoruz. Ayrıca sporu tabana yayarak geleceğin sporcu avukatlarını, sporcu mühendislerini, sporcu doktorlarını yetiştirmek istiyoruz. Sporu İstanbul'umuzun 39 ilçesine, 963 mahallesine yayarak her türlü bağımlılıkla mücadelenin en büyük önleyici tedbiri haline getirmek istiyoruz. Çünkü bizler biliyoruz ki sporla yetişen nesiller; kendi ayaklarının üstünde dimdik duran, her türlü problemle baş etmeyi bilen, her türlü engelin üzerine kararlılıkla aşan, dünyanın 5'ten büyük olduğunu korkusuzca haykıran, saygıyı, sevgiyi ve dürüstlüğü yüreklerinde büyüterek yetişen nesiller olacaklardır. Bizler bu gayret ve çaba ile hiç durmadan, yorulmadan gelecek için çalışmaya devam edeceğiz. Başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin aziz şehitlerini ve kahraman gazilerini rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz. Bayrak, millet, devlet ve aziz vatan her daim var olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun" dedi.

Kaynak: DHA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 19 Mayıs Coşkusu: Sporla Geleceğin Şampiyonları Yetişecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda Emtia piyasasında El Nino endişesi: 4 üründe zam kapıda
Fenerbahçeliler Derneği’nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum Fenerbahçeliler Derneği'nde yangın çıkaran çocuk: Galatasaraylıyım, Fenerbahçe’yi sevmiyorum
İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu’ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada İsrail saldırısı sonucu Küresel Sumud Filosu'ndaki teknede meydana gelen hasar kamerada
Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası’ndan patriotları çekme kararı aldı Yunanistan, Dimetoka ve Kerpe Adası'ndan patriotları çekme kararı aldı
Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı Tadilat için girdiği evden cansız bedeni çıktı
A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı A Milli Futbol Takımının Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı

15:07
Yıldız futbolcuya şok Maçın ortasında kalçası açıldı
Yıldız futbolcuya şok! Maçın ortasında kalçası açıldı
14:34
İsrail, Sumud Filosu’na yine saldırdı İşte o anlar
İsrail, Sumud Filosu'na yine saldırdı! İşte o anlar
14:11
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
Ekmek almaya çıktı, durakta oturur vaziyette ölü bulundu
14:01
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
6 kişiyi öldüren katilin bulunduğu anı adım adım anlattı: Etrafı sarılınca...
14:00
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu İfade verdi
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi
13:31
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD’ye karşı yeni cepheler açarız
İran ordusu: Saldırılar tekrar başlarsa ABD'ye karşı yeni cepheler açarız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 15:24:09. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da 19 Mayıs Coşkusu: Sporla Geleceğin Şampiyonları Yetişecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.