 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İstanbul'da 2023 yılında işlenen 361 cinayetin tamamı aydınlatıldı, 479 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

İstanbul'da 2023 yılında işlenen 361 cinayetin tamamı aydınlatıldı, 479 şüpheli tutuklandı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2023 yılında işlenen 361 cinayeti aydınlatmak için çalışmalar yaptı. Bu çalışmalar sonucunda 750 şüpheliden 479'u tutuklandı. Kadınların 72'sinin hayatını kaybettiği cinayetlerin çoğunluğu silah ve kesici-delici aletlerle işlendi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2021 ve 2022'de olduğu gibi 2023'teki cinayetleri de aydınlatarak faili meçhul bir cinayetin kayıtlara geçmesini engelledi.

İstanbul\'da 2023 yılında işlenen 361 cinayetin tamamı aydınlatıldı, 479 şüpheli tutuklandı
05.01.2024 - 17:29,  Güncelleme: 17:40
Abone Ol

İstanbul'da 2023 yılında işlenen 361 cinayetin tamamı aydınlatıldı, gözaltına alınan 750 şüpheliden 479'u tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 2023 yılı boyunca işlenen 361 cinayetle ilgili çalışma yaptı.

Çalışmalar sonucu gözaltına alınan 750 şüpheliden 479'u tutuklandı. Cezaevine gönderilenlerin 23'ünü kadınlar oluştururken, 5'inin ise yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybedenlerin 72'sini kadınlar oluşturdu. Cinayetlerin 229'unun silahla, 88'inin kesici-delici alet kullanılarak işlendiği belirlendi.

Bu arada, 2021 ve 2022'de yapılan çalışmalarda cinayetlerin tamamını aydınlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2023'teki 361 cinayeti de aydınlatma başarısı gösterdi. Böylece faili meçhul bir cinayet kayıtlara geçmedi.

İstanbul'da 2021'de 294, 2022'de ise 324 cinayet işlenmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, İstanbul, Güvenlik, Suç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 2023 yılında işlenen 361 cinayetin tamamı aydınlatıldı, 479 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


17:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40
Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de 'Oynamasın' diyor Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52
Juventus Kenan Yıldız kararını verdi Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34
Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16
Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14
Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09
İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:53
Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış

Son Dakika
17:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: İstanbul'u yeniden ayağa kaldıracağız
17:40 Arda'nın sahalara döneceği günün hayalini kuranlar şimdi de "Oynamasın" diyor
16:52 Juventus Kenan Yıldız kararını verdi
16:34 Tunceli'de bir kişi, husumetli olduğu kişiyi av tüfeğiyle öldürdü
16:16 Yusuf Güney'den kafa karıştıran Kenan Işık sözleri: Astral boyutta kaybolmuş, uyanırsa anlattıklarıyla beynimiz yanacak
16:14 Zonguldak'ta balıkçıların ağına deniz mayını takıldı
16:09 İran'da terör saldırısının ardından Cemkeran Camii'ne intikam bayrağı çekildi
15:52 El frenini çekmeyen sürücü, unutkanlığının bedelini ağır ödedi
15:53 Öğrenci servisi kaçıran şahıs, Cumhurbaşkanlığı'na girmeye çalışırken yakalanmış
15:47 ABD'de kadın öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisi ile bebeğinin yanında ilişkiye girdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 19:05:03. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da 2023 yılında işlenen 361 cinayetin tamamı aydınlatıldı, 479 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement