İstanbul\'da 239 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

İstanbul'da 239 kilo 150 gram sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik Şişli'de 3 adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 239 kilo 150 gram sentetik uyuşturucunun yanı sıra 8 kilo 150 gram aseton ile ?11 kilo 750 gram toz katkı maddesi ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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