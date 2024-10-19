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İstanbul'da 3 Hırsız Yakalandı

İstanbul\'da 3 Hırsız Yakalandı

Otomobillerin içindeki elektronik donanımları çalan 3 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

19.10.2024 10:55
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İSTANBUL'da park halindeki otomobillerin içindeki elektronik donanımlarını çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli polis tarafından yakalandı. Yakalanan şüphelilerin daha önceden onlarca suç kayıtları olduğu, bir şüphelinin ise 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Şüphelilerin hırsızlık yaptığı anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Beşiktaş, Sarıyer, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa'da art arda yaşanan otodan hırsızlık olayları üzerine polis soruşturma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemede şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarına yakalandığını tespit etti. Görüntülerde sahte plaka takılan bir araçla olay yerine geldikleri, kısa sürede hırsızlıkları gerçekleştirip kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri bu görüntülerin izini sürerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis önceki gün düzenlediği operasyonda Fazlı K. (41) ile Ferhat S.'yi (44) çalıntı bir otomobille suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili P.Ç.'nin (46) de yakalanmasıyla gözaltı sayısı 3'e çıktı. Yakalanan şüphelilerle birlikte 4 hayalet ekran olarak bilinen elektronik donanım, 3 NBT Ekran, ekran beyinleri, 2 araç joysticki ele geçirildi.

33 OTO HIRSIZLIĞI

Şüphelilerden Fazlı K.'nın daha önceden 44 suç kaydı olduğu ayrıca hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Ferhat S.'nin daha önceden 17 suç kaydı olduğu öğrenildi. Şüpheli P.Ç.'nin ise daha önceden 113 suç kaydı olduğu tespit edildi. Hırsızlık Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin 33 otodan hırsızlık olayının failleri olduğu belirlendi. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferhat S. ve Fazlı K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. P.Ç. ise serbest kaldı.

Kaynak: DHA

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