İstanbul'da 3 plajda su numuneleri halk sağlığına uygun çıkmadı, plajlar geçici kapatıldı - Son Dakika
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İstanbul'da 3 plajda su numuneleri halk sağlığına uygun çıkmadı, plajlar geçici kapatıldı

İstanbul\'da 3 plajda su numuneleri halk sağlığına uygun çıkmadı, plajlar geçici kapatıldı
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İstanbul Valiliği, Yeşilköy'de iki ve Gümüşdere'de bir plajdan alınan su numunelerinin halk sağlığı standartlarına uygun olmadığını tespit etti. Valilik, bu üç plajın geçici olarak kapatılması ve halkın bilgilendirilmesi için ilgili belediyelere talimat gönderdi.

(İSTANBUL) İstanbul Valiliği, Yeşilköy'de İnternational Hospital ve Yeşilköy Polis Merkezi önündeki iki plaj ile Gümüşdere Plajı'ndan alınan örnek sonuçlarının halk sağlığı açısından uygun olmadığının belirlendiğini açıkladı. Valilik, bu 3 plajın geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons vb. yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatının gönderildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliği'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"İlimiz genelinde halkımızın yoğun olarak kullandığı 15 plajdan, halk sağlığını koruma amaçlı 04.09.2026 tarihinde alınan numunelerde yapılan incelemede; Bakırköy - Yeşilköy İnternational Hospital önü, ?Bakırköy - Yeşilköy Polis Merkezi önü,  ?Sarıyer - Gümüşdere Plajı bölgelerinden alınan numune sonuçlarının, halk sağlığı standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Sonuçlarla İlgili olarak İBB ve ilgili kurumlara muhtemel kirlilik kaynaklarının incelenmesi, giderilmesi ve gerekli çalışmaların yapılması yönünde resmi bildirim yapılmıştır. Ayrıca ilgili İlçe Belediye Başkanlıklarına yüzme alanının geçici olarak kapatılması, bu konuda tabela, afiş, anons vb. yollarla halkın bilgilendirilmesi ve gerekli tüm tedbirlerin alınması talimatı gönderilmiştir"

Kaynak: ANKA

Gümüşdere, İstanbul, Sağlık, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da 3 plajda su numuneleri halk sağlığına uygun çıkmadı, plajlar geçici kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da 3 plajda su numuneleri halk sağlığına uygun çıkmadı, plajlar geçici kapatıldı - Son Dakika
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