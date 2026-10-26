İstanbul'da 4 kurşunlama olayına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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İstanbul'da 4 kurşunlama olayına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Güngören, Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'te ev ve iş yerlerine yönelik 4 ayrı kurşunlama olayına ilişkin 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 13 zanlı yakalandı, adreslerde 2 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

İstanbul'da ev ve iş yerlerinin kurşunlanmasına ilişkin düzenlenen operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekiplerince, Güngören, Beşiktaş, Tuzla ve Pendik'te ev ve iş yerlerine yönelik gerçekleştirilen 4 ayrı kurşunlama olayıyla ilgili çalışma yürütüldü.

Çalışmalar kapsamında önceden belirlenen 19 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 2 tabanca ve 12 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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