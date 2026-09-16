İstanbul'da 45 amatör spor branşı temsilcisi sorunlar için bir araya geldi - Son Dakika
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İstanbul'da 45 amatör spor branşı temsilcisi sorunlar için bir araya geldi

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İstanbul\'da 45 amatör spor branşı temsilcisi sorunlar için bir araya geldi
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AK Parti İstanbul İl Sosyal Politikalar Başkanlığınca düzenlenen istişare toplantısında 45 farklı amatör spor branşının İstanbul il temsilcileri bir araya geldi. Toplantıda branşların ve kulüplerin ihtiyaçları ile sporcuların sorunları ele alınarak çözüm önerileri görüşüldü.

AK Parti İstanbul İl Sosyal Politikalar Başkanlığınca düzenlenen "Amatör Spor Branşları İstanbul İl Temsilcileri İstişare Toplantısı"nda 45 farklı branşın temsilcileri bir araya geldi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'daki amatör spor branşlarının temsilcilerini bir araya getiren toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakan Müşaviri Umut Özkan, AK Parti İstanbul İl Sosyal Politikalar Başkanı Yusuf Aslan, AK Parti İstanbul İl Spor Komisyonu Başkanı Murat Beytekin ile 45 farklı amatör spor branşının İstanbul il temsilcileri katıldı.

Toplantıda, İstanbul'da amatör sporun mevcut durumu, branşların ve spor kulüplerinin ihtiyaçlarıyla sporcuların karşılaştığı sorunlar ele alındı. Katılımcılar, çözüm önerileri ve geliştirilebilecek işbirliği imkanlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Programda konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Özdemir, amatör spor kulüplerinin toplumsal açıdan önemli bir görev üstlendiğini belirtti.

Özdemir, "İstanbul'da çok önemli alanlarda, çok büyük sayıda spor kulübümüz var. Desteklenmeyi hak eden, toplumsal anlamda çok kıymetli işlere imza atan kulüplerimiz ve öncülerimizsiniz. Sizlerin yapmış olduğu çalışmalar önümüzdeki süreçte daha da artarak devam eder diye ümit ediyoruz. İl Başkanlığı olarak üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, branş temsilcilerinin görüş, öneri ve taleplerinin dinlenmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
AK PartiİstanbulPolitikaGüncelSporSon Dakika

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