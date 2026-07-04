İbb Başkanvekili Nuri Aslan, Sağanak Yağışla İlgili Gelişmeleri Akom'dan Takip Etti - Son Dakika
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İbb Başkanvekili Nuri Aslan, Sağanak Yağışla İlgili Gelişmeleri Akom'dan Takip Etti

04.07.2026 17:34  Güncelleme: 18:09
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İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'da etkili olan sağanak yağışta 45 dakika içinde metrekareye 50-57 kilogram yağış düştüğünü, 5 bin 772 personel ve 2 bin 35 araçla 267 noktaya müdahale edildiğini açıkladı.

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İstanbul'daki sağanak yağışla ilgili AKOM'da konuştu. Aslan, "Bugün; ortalama 45 dakika içerisinde kimi noktalara 50 kilogram, kimi noktalara 57 kilogram, kimi noktalara 40 kilogram gibi çok şiddetli ve yoğun bir yağış oldu. Yani bir ayda yağan yağmurun tamamı, 40 dakikada ortalama yağmış oldu. Hatta bunun iki katı yağmış oldu. Yani düşünün; bir ayada 22 kilogram yağıyor, 40 dakikada 44-45 kilogram yağıyor. Dolayısıyla bütün hazırlıklarımızı da yapmıştık ama tabii doğal olarak anlık göllenmeler ve su birikintileri olabiliyor. Şu ana kadar 267 noktaya müdahale ettik" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da etkili olan sağanak yağışla ilgili gelişmeleri İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) takip etti. Kurmaylarından bilgi alan Aslan, değerlendirmelerde bulundu. Aslan, "Sabah saatleri itibarıyla AKOM Daire Başkanımız, Genel Sekreter Yardımcılarımız ve görevli arkadaşlarımız sabahın erken saatinden itibaren görev başındaydılar. Şu an itibarıyla da İstanbul'da hayat normale dönüyor. Son bir hafta yüksek sıcaklık artışlarıyla beraber bugün de bir yağmur beklentimizi İstanbullularla ve kamuoyuyla paylaşmıştık. Valiliğimiz de gerekli uyarıları yapmış, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de gerekli uyarıları yapmış idi. Ancak bildiğiniz üzere yaz aylarında yağmur, normalde çok az yağar. Temmuz ayının bir ay içinde metrekareye düşen yağış miktarı normalde 22 kilogramdır. Yani bir ay içinde, bir ayda yağmur yağdığında ortalama 22 kilogram yağış yağar" diye konuştu.

"5 BİN 772 PERSONELİMİZLE, 2 BİN 35 ARACIMIZLA SAHADAYIZ"

Aslan kentteki son durumla ilgili şu bilgileri verdi:

"Fakat bugün; ortalama 45 dakika içerisinde kimi noktalara 50 kilogram, kimi noktalara 57 kilogram, kimi noktalara 40 kilogram gibi çok şiddetli ve yoğun bir yağış oldu. Yani bir ayda yağan yağmurun tamamı, 40 dakikada ortalama yağmış oldu. Hatta bunun iki katı yağmış oldu. Yani düşünün; bir ayada 22 kilogram yağıyor, 40 dakikada 44-45 kilogram yağıyor. Dolayısıyla bütün hazırlıklarımızı da yapmıştık ama tabii doğal olarak anlık göllenmeler ve su birikintileri olabiliyor. Bunun için de önceden kriz anındaki hazırlıklarımızı da kullanarak görevlendirmeler yaptık. 5 bin 772 personelimizle, 2 bin 35 aracımızla sahadayız. Şu ana kadar 267 noktaya müdahale ettik."

"18.00 İTİBARIYLA DA HAYAT TAMAMEN YAĞIŞ AÇISINDAN NORMALE DÖNECEK DİYE BEKLİYORUZ"

Şikayetler geliyor 'su birikintisi var' veya 'ağaç devrilmesi var' diye veya 'logar tıkanması var' diye bilgilendirmeler geliyor ve anında ekiplerimizle beraber müdahale ediyoruz. Şu an itibarıyla İstanbul'da yağış miktarı düşmüş durumda. Avrupa yakasından Anadolu yakasına doğru bir hareketlenme var Üsküdar ve Kadıköy civarında. Akşam 18.00 itibarıyla da hayat tamamen yağış açısından normale dönecek diye bekliyoruz. Eğer fark ettiğiniz bir yerde bir ağaç devrilmesi, bir göllenme veya bir problemle karşılaştığınızda 153 üstünden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni bilgilendirirseniz tüm ekiplerimizle beraber anında müdahale edeceğiz. Gerçi biz şu an İstanbul'un çeşitli noktalarını kameralarla izleyip tüm ekibimizle beraber olaylara müdahale ediyoruz ama gözümüzden kaçan bir nokta olur diye hepimizin İstanbul'una birlikte sahip çıkmalıyız. Eğer problem tespit ettiğiniz bir nokta varsa lütfen anında bizimle paylaşın. Şu an itibarıyla de büyük problem yaşanan bir nokta kalmamış durumda. Akşama doğru, akşam itibarıyla de İstanbul'u bu hava kütlesi terk edecek.

"BÜYÜK BİR PROBLEMLE KARŞI KARŞIYA DEĞİLİZ"

İklim krizi böyle bir şey; anlık yağışlar, anlık sıcaklar, anlık soğumalar, anlık yağmur yağışları, şiddetli yağmur yağışları... Maalesef betona boğulan şehirlerde de toprak suyu ememediği için, yağmur betona düştüğü için akarak ciddi şekilde birikintilere, göllenmeye, tıkanmalara sebep veriyor. Ama eski İstanbul'dan eser kalmadı gördüğünüz gibi. Büyük bir problemle karşı karşıya değiliz. Bu vesileyle de kimlerin emeği geçtiyse, bugüne gelene kadarki bu kadar büyük bir yağışta minimum problemle atlattığımız için, geçmişten beri emeği geçen herkese de teşekkürlerimizi iletmek isterim"

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Hava Durumu, Nuri Aslan, Belediye, İstanbul, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, AKOM, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbb Başkanvekili Nuri Aslan, Sağanak Yağışla İlgili Gelişmeleri Akom'dan Takip Etti - Son Dakika

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