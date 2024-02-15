İstanbul\'da 1428 Okulun Yeniden Yapım ve Güçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul Valiliği İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB), eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmaları raporunda, "kentte riskli olduğu tespit edilen 1428 okuldan 481'inin yıkılıp yeniden yapıldığı, 799'unun güçlendirildiği, boşaltılan 148 okulda ise güçlendirme çalışmalarının sürdüğü" belirtildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Valiliği İPKB tarafından yürütülen, eğitim kurumlarının depreme karşı yeniden yapım ve güçlendirme çalışmalarına dair son durum raporuna yer verildi.
Raporda, "İstanbul'daki okullarda yapılan incelemede, 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir. Geride kalan süreçte riskli okulların 481'i yıkılıp yeniden yapılmış, 799'u ise güçlendirme yoluyla depreme dayanıklı hale getirilmiştir. 148 okul ise boşaltılmış olup, bu okulların fizibilite ve yeniden yapım tasarım ile güçlendirme çalışmaları devam etmektedir." bilgisi verildi.
Kentte 2023 yılında 16 okulun yeniden yapım sürecinin tamamlanarak eğitim-öğretime açıldığı aktarılan raporda, şunlar kaydedildi:
"Bu 16 okulda, yıkılmadan önce 244 olan derslik sayısı, yeniden yapım sürecinin sonunda 380'e çıkarılmış olup, 136 yeni derslik okullara ilave edilmiştir. Bununla birlikte 16 okulun sahip olduğu kapalı alan miktarı, atölye, spor, tiyatro, konferans salonu vb. sosyal donatı alanlarının okul kampüslerine eklenmesiyle 42 bin 955 metrekareden 117 bin 813 metrekareye çıkarılmıştır. Bu okulların 12'si temel eğitim kurumu, 2'si halk eğitim merkezi, 1'i lise, 1'i de meslek lisesidir."
20 ilçede 43 okulun yeniden yapım çalışmaları sürüyor
Kentte 20 ilçede 43 okulun yeniden yapım çalışmalarının devam ettiği vurgulanan raporda, bu okulların yeniden inşa çalışmaları tamamlandığında 752 olan derslik sayısının 1173'e çıkarılacağı, 421 yeni dersliğin eğitim öğretime kazandırılmış olacağı ifade edildi.
Raporda, İstanbul'un ilave okul alanına gerek duyulmadan 24 derslikli 17 okul kazanmış olacağı, çalışmalar tamamlandığında ayrıca bu 43 okulun 138 bin 99 metrekare olan kapalı alanının 403 bin 917 metrekareye çıkarılmış olacağı bilgisi de yer aldı.
13 ilçedeki 16 okulda güçlendirme çalışmaları devam ediyor
İstanbul'un 16 ilçesindeki 31 okulda güçlendirme çalışmalarının 2023'te tamamlandığı ve bu okullarda eğitim öğretime yeniden başlandığı bildirilen raporda, bu okulların 16'sının temel eğitim kurumu, 5'inin anaokulu, 6'sının lise, 4'ünün ise mesleki eğitim merkezinden oluştuğu aktarıldı.
Raporda, kentin 13 ilçesindeki 16 okulda güçlendirme çalışmalarının halen devam ettiği bilgisi de verildi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da 1428 Okulun Yeniden Yapım ve Güçlendirme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
Enerji Bakanı: Erzincan'daki heyelan alanında 400 bin kamyonluk toprak kütlesi var, arama faaliyetleri dikkatli şekilde yürütülüyor
İstanbul Valiliği, okulların deprem durumuna ilişkin raporunu kamuoyuna açıkladı. İstanbul'daki riskli ve boşaltılan okul sayısını açıklayan İstanbul Valiliği, yapılan incelemede okulların 1428'inin riskli olduğu tespit edilmiştir'' ifadelerini kullandı.
CHP'de aday belirleme süreci tartışmaları sonrası istifa eden eski genel sekreter ve milletvekili Gürsel Tekin, konuk olduğu programda parti yönetimini topa tuttu. Masayı yumruklayarak konuşan Tekin, "40 yıldır CHP'deyim ben böyle bir dönem görmedim" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, Merkezi Yönetim bütçe açığı Ocak ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 367.5 artışla 150.72 milyar lira oldu. Bu dönemde faiz dışı açık ise 29.63 milyar liraya ulaştı.
Mevcut Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün yeniden aday gösterilmesinin ardından 'Dikili kararı yeniden değerlendirilsin, hatadan dönülsün' diyen Osman Özgüven, CHP'ye sert eleştirilerde bulunarak istifa etti.
Erzincan İliç'teki maden sahasında yaşanan toprak kaymasında kayıp 9 işçiye üçüncü günde de ulaşılamadı. Kurtarma çalışmaları yaklaşık 1000 personelle devam ederken, olayla ilgili gözaltına alınan kişilerin sayısı 8'e yükseldi. Öte yandan toprak altında kalan yakınlarının kurtulacağı umudunu yavaş yavaş kaybetmeye başlayan bazı ailelerin "Orada yaşayan biri yok, birbirimizi kandırmayalım" diyerek feryad ettiği görüldü.
Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında bir konuşma yapan CHP lideri Özgür Özel, Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu'nu anons ederken oynadığı rollere atıfta bulunarak "Ona bakınca kahraman Türk polisini görüyorum. Ona bakınca valiyi görüyorum" dedi.
TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisindeki rolüyle tanınan ve Cannes Film Festivali'nde ödül alan Merve Dizdar, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Cihan Ayger ile ilişkisini ilan etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?