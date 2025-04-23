İstanbul\'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

İstanbul'daki depremin ardından Vali Davut Gül'ün başkanlığında AFAD merkezinde kriz masası kuruldu.

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında meydana gelen ve İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından AFAD'da, Vali Gül ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri ile uzmanlar, oluşturulan kriz masasında bir araya geldi.