İstanbul\'da 6,2 Büyüklüğünde Deprem

İSTANBUL'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem paniğe neden olurken, Sultangazi'de ev ve iş yerlerinde yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.
Silivri açıklarında saat 12: 49 sıralarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Sultangazi'de sarsıntıyı hissedenlerin kaçış anları güvenlik kameralarına yansıdı.
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