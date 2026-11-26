Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul'da 6'sı çocuk 7 kişilik ailenin geçici olarak otele yerleştirildiğini, kalıcı barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmalar başlatıldığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan '6'sı Çocuk 7 Kişilik Ailenin Dramı Yürek Burktu' başlıklı haberlere ilişkin açıklama yapılması gereği duyulmuştur. Haberlerin ardından İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile Şişli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, ailenin ikamet ettiği adrese ivedilikle giderek kapsamlı bir sosyal inceleme başlatmıştır. Aile, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız tarafından geçici olarak bir otele yerleştirilmiştir. Ailenin kalıcı barınma ihtiyacının karşılanması için çalışmalar başlatılmıştır. Bakanlığımız, çocuklara yönelik sağlık ve danışmanlık tedbirlerinin uygulanması için gerekli süreci başlatmıştır. Ailenin Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanabilmesi için gerekli işlemler başlatılmıştır. Bakanlık olarak ailenin durumunu ve sağlanan desteklere ilişkin süreci yakından takip etmeyi sürdüreceğiz."