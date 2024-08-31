İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika
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İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 06 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

31.08.2024 13:10  Güncelleme: 13:11
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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı.

İstanbul'da güne 24 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur ile başlandı. İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sabah saatlerinde başlayan yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi ve İstanbul il genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğini, sıcaklıkların ise 29 derece civarında seyredeceğini açıkladı.

4 Eylül'e kadar sürecek

İstanbul'da 4 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 06 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da akşam saatlerine kadar gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor - Son Dakika

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