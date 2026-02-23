İstanbul\'da Akşam Trafik Yoğunluğu %81

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 81'e ulaştı. İş çıkış saatinde birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi. Avrupa Yakası D-100 Yenibosna mevkiinde oluşan yoğunluk dronla havadan görüntülendi.
