İstanbul'da akşam yağış trafiği durma noktasına getirdi, yoğunluk yüzde 85'e ulaştı - Son Dakika
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İstanbul'da akşam yağış trafiği durma noktasına getirdi, yoğunluk yüzde 85'e ulaştı

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İstanbul\'da akşam yağış trafiği durma noktasına getirdi, yoğunluk yüzde 85\'e ulaştı
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İstanbul'da akşam trafik yoğunluğu, İBB Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.40 itibarıyla yüzde 85'e ulaştı. Yağışlı havanın etkisiyle ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken D-100 Karayolu Yenibosna ve Avcılar mevkisinde araçlar güçlükle ilerledi.

İSTANBUL'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle bir çok ana arterde trafik durma noktasına geldi.

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritası verilerine göre saat 18.40 itibariyle yoğunluk yüzde 85'e ulaştı. Yağışlı havanında etkisiyle kentteki ana arterlerde trafik durma noktasına geldi. D-100 Karayolu Yenibosna ve Avcılar mevkisinde araçların güçlükle ilerlediği görüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul'da akşam yağış trafiği durma noktasına getirdi, yoğunluk yüzde 85'e ulaştı - Son Dakika
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