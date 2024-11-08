İstanbul'da ALTE 61. Konferansı Düzenlendi

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Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) ev sahipliğinde İstanbul'da Avrupa Dil Sınavı Geliştiricileri Birliği (ALTE) 61. Konferansı düzenlendi.

Bir otelde düzenlenen konferansa, 60 ülkeden yabancı dil öğretimi ve dil testi alan uzmanları ile Türkiye'de dil eğitimi ve test geliştiren uzmanlar katıldı.

YEE Başkanı Abdurrahman Aliy, burada yaptığı açılış konuşmasında, 61. ALTE toplantısı ve konferansına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Aliy, YEE'nin, kurulduğu günden bu yana açtığı kültür merkezleri aracılığıyla dünyada Türkçe öğretim faaliyetlerini üstlenen öncü kurumlardan olduğunu vurguladı.

YEE'nin öncelikli iş alanlarından birisinin, hedef kitlelerinin Türkçe beceri yetkinliklerinin geçerliği ve güvenilirliği kanıtlanmış ölçme araçlarıyla sistematik şekilde ölçülmesi ve değerlendirilmesi olduğunu aktaran Aliy, "Enstitü olarak dil öğretimi ile dil becerilerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi süreçlerinin adillik ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda geliştirilmesi gerektiği anlayışını benimsiyoruz." dedi.

Aliy, dilin, iletişim aracı olmanın ötesinde "kültürel bir unsurun ve kimliğin parçası olduğunu" belirterek, dünya çapında Türk dili ve kültürü tanıtım faaliyetlerini kültürel etkileşimi önceleyerek sürdürdüklerini dile getirdi.

"Üyesi olmaktan onur duyduğumuz ALTE'nin, dil sınavlarının kalite standartlarını tayin etme konusundaki gayretlerini de takdirle karşılıyoruz." diyen Aliy, konferansın yenilikçi yaklaşımların paylaşılması ve geliştirilmesi için büyük bir fırsat sunacağına işaret etti.

Aliy, konferansın başarılı şekilde tamamlanması ve adillik, kapsayıcılık ve çeşitlilik ilkeleri doğrultusunda geliştirilen dil öğretimi ve dil becerilerinin ölçülmesi değerlendirilmesi süreçlerine katkıda bulunması temennisinde bulundu.

ALTE Sekreterliği Müdürü Graham Seed de İstanbul'da ilk kez bulunmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, konferansın içeriğine değindi.

Dil sınavlarında etik ve çeşitlilik vurgusu

Georgetown Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Dil Kaynak Merkezi (AELRC) Direktörü Margaret E. Malone, dil sınavı alanında çeşitli değerlendirme ölçeklerinin geliştirilmesi sürecine ve etik ilkelerin önemine dikkati çekti.

Malone, özellikle Amerika'da yaygın kullanılan bir ölçek olan Amerikan Yabancı Dil Öğretimi Konseyi (ACTFL) yeterlilik kılavuzlarının tarihsel gelişim sürecini anlatarak, bu kılavuzların dil öğrenen bireylerin yetkinliklerini belirlemek için kritik bir rol üstlendiğini ve zaman içinde güncellendiğini belirtti.

Malone, AELRC'in hedeflerinden birinin dil eğitiminde çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılığı artırmak olduğunu dile getirdi.

British Council İngilizce Dil Araştırmaları Direktörü Barry O'Sullivan ise standartlaştırılmış sınavların tarihsel kökenine değinerek, bunların evrimini ve önemini tartıştı.

O'Sullivan, değerlendirme sürecinde doğrulamanın önemini vurgulayarak sınavın, sınava girenlerin gerçek hayattaki ihtiyaçlarıyla uyumlu olması ve teknolojik gelişmelere uyarlanabilir kalması gerektiğini ifade etti.

O'Sullivan, sınav geliştiricilerin teknoloji ve değerlendirme yöntemlerinin bireyleri nasıl etkilediğini göz önünde bulundurma sorumluluğunun da altını çizdi.

YEE ve Türkçe Yeterlik Sınavı

YEE, Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylerin dil becerilerini uluslararası standartlarda ölçme ve değerlendirme hedefi doğrultusunda çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda, 2013'ten beri düzenlenen Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), bireylerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini B2-C1 düzeyinde belgelemelerini sağlıyor. Sınav, uluslararası alanda geçerliliğe sahip ve güvenilir ölçme araçlarıyla destekleniyor.

YEE, TYS'nin ALTE tarafından onaylanmasıyla sınavın küresel geçerliliğini sağladı.