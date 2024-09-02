İstanbul'da Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıf Öğrencileri Okula Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İstanbul'da Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıf Öğrencileri Okula Başladı

İstanbul\'da Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıf Öğrencileri Okula Başladı

İstanbul'da anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında okula başladı. Eyüpsultan Ragıp Kutmangil İlkokulu'nda düzenlenen törende, İl Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, çocuklarla birlikte ilk ders zilini çaldı. Uyum programı kapsamında okula başlayan öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi için 'Hacivat ve Karagöz' gösterisi de yapıldı.

02.09.2024 11:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Oğuzhan CİN/ İSTANBUL, İSTANBUL'da anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri, uyum haftası kapsamında okula başladı. Eyüpsultan Ragıp Kutmangil İlkokulu'nda düzenlen törende, İl Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, çocuklarla birlikte ilk ders zilini çaldı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2024- 2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Anaokulu ve ilkokulda 1. sınıfa başlayan öğrenciler ise uyum haftası kapsamında okula 1 hafta erken başladı.Eyüpsultan Ragıp Kutmangil İlkokulu'nda düzenlen törene, veliler ve öğrenciler katıldı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törene İstanbul İl Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, öğretmenler ve veliler katıldı.

HACİVAT VE KARAGÖZ, PALYAÇO VE DANS GÖSTERİSİ

Programda okulla tanışan miniklerin eğlenceli vakit geçirmesi ve okula alışması için öğrenciler tarafından müzik ve dans gösterisi sunuldu. Çocuklar ve öğretmenlerin hazırladığı gösteride akran zorbalığına dikkat çekildi. Uyum programı kapsamında okula başlayan öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi için 'Hacivat ve Karagöz' gösterisi de yapıldı. Öğrenciler palyaçoların gösterileri eşliğinde keyifli vakit geçirdi. Öğrencilerden biri heyecanlı olduğunu belirtirken, annesi ise 'İkinci deneyimimiz ama biz de onlar kadar heyecanlıyız' dedi. Bir başka öğrenci ise okula başlayacağı için mutlu olduğunu dile getirdi. Kızının 1. sınıfa başlayacağını söyleyen anne ise, 'Daha önce anasınıfına gitmişti ama ilkokul tabii daha farklı. Kızım çok heyecanlı ben de çok heyecanlıyım.' diye konuştu.

Kaynak: DHA

Eyüpsultan, İstanbul, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıf Öğrencileri Okula Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:56 Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi’nden istifa etti Şanlıurfa Belediye Başkanı Kasım Gülpınar, Yeniden Refah Partisi'nden istifa etti
11:26 13 gündür kayıp olan Narin’in amcası adliyeye sevk edildi 13 gündür kayıp olan Narin'in amcası adliyeye sevk edildi
11:08 ABD’li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi Resmen uçuşa geçecek ABD'li dev banka Türkiye için dolar tahminini değiştirdi! Resmen uçuşa geçecek
09:52 Bu acının tarifi yok Ahu Tuğba’nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı Bu acının tarifi yok! Ahu Tuğba'nın kızı, annesini ölü bulduğu anları anlattı
21:34 Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi Hepsinin istekleri aynı Sabrı taşan İsrailliler meydanlara indi! Hepsinin istekleri aynı
21:29 Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:07 RAMS Başakşehir, Antalyaspor’u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı RAMS Başakşehir, Antalyaspor'u 5-2 mağlup ederek tarihi bir geri dönüş yaptı
21:04 Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen’e maç çıkışı yumruklu saldırı Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen'e maç çıkışı yumruklu saldırı
20:12 Kayıp Narin her yerde aranıyor Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı Kayıp Narin her yerde aranıyor! Muhtar amcanın gözaltı süresi uzatıldı
20:03 Yalova’yı karıştıran olay ’’Uçak düştü’’ denildi, gerçek bambaşka çıktı Yalova'yı karıştıran olay! ''Uçak düştü'' denildi, gerçek bambaşka çıktı
19:16 Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami’deki evinde hayatını kaybetti Sinema sanatçısı Ahu Tuğba Miami'deki evinde hayatını kaybetti
18:42 Maçın bile önüne geçti Premier Lig’in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu Maçın bile önüne geçti! Premier Lig'in dünyaca ünlü yıldızından Yusuf Dikeç pozu
18:32 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye’den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye, Suriye'den askerlerini çekmeyi görüşmeye hazır
18:13 Semih Güler, Tümer Metin’in eleştirilerine yanıt verdi Semih Güler, Tümer Metin'in eleştirilerine yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2024 13:20:25. #1.13#
SON DAKİKA: İstanbul'da Anaokulu ve İlkokul 1. Sınıf Öğrencileri Okula Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement