İstanbul'da araç ve plaka hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da araç ve plaka hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul\'da araç ve plaka hırsızlığı yapan şüpheli tutuklandı

İstanbul'un Küçükçekmece ve Bayrampaşa ilçelerinde meydana gelen araç ve plaka hırsızlıklarının ardından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin çeşitli suçlardan aranması olduğu ve 83 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüpheli tutuklandı.

05.05.2024 10:53
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İstanbul'un iki ilçesinde araç ve plaka hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, 27 Şubat-27 Nisan tarihleri arasında Küçükçekmece ve Bayrampaşa'da meydana gelen 5 araç hırsızlığı, 4 araca ait plakaların çalınması ve iş yerinden hırsızlık gibi 11 ayrı olayın aydınlatılması için çalışma yürüttü.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli B.G'yi (19) gözaltına aldı.

Yapılan sorgulamada çeşitli suçlardan aranması olan zanlının 83 suç kaydı bulunduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli B.G, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada şüphelinin park halindeki bir aracı çaldığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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