İstanbul\'da Asayiş Uygulamasında 592 Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, farklı suçlardan aranan şüphelilerden 592'si yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "Huzur İstanbul" adıyla trafikte ve umuma açık yerlerde 2 aşamalı denetim yapıldı.
Denetimin 20.00 ila 22.00 saatlerinde kent genelindeki 221 noktada yapılan birinci aşamasına 1776 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot da uygulamada görevlilere eşlik etti.
İkinci aşamada ise 1676 personel, 22.00 ila 23.59 saatlerinde umuma açık yerleri denetledi.
Denetimlerde 262 bin 511 kişinin genel bilgi taraması yapılırken farklı suçlardan aranan 848 şüpheli ile yoklama kaçağı 285 kişiden 592'si yakalandı.
Aramalarda 51 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 8 kurusıkı tabanca, 175 fişek, 9 kilo 74 gram uyuşturucu madde, 228 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, uyuşturucu maddeden elde edildiği değerlendirilen 40 bin 180 lira ile 9 gram altın ele geçirildi.
Halka açık 637 yerde yapılan denetlemelerde 6 iş yerine ve 6 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.
Denetimlerde ayrıca 35 bin 488 araç ve 2 bin 107 motosiklet kontrol edildi. İşlem yapılan 1688 araç ve motosiklet ile 93 sürücü hakkında işlem yapıldı, 26 araç trafikten men edildi.
Sürücülere 1 milyon 145 bin 924 lira trafik cezası kesildi.
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Beşiktaş Teknik Direktörü Fernando Santos, 2-0 kazandıkları Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, Galatasaray derbisi hakkında da konuştu. Galibiyet istediğini belirten deneyimli antrenör, "Yarın sabah uyandığımda yüzde yüz bir şekilde derbiyi düşünmeye başlayacağım. 3 puan için sahaya çıkacağız. Kazanan takımın biz olmasını umuyorum" şeklinde konuştu.
ABD Başkanı Joe Biden, Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'nde rutin sağlık kontrolünden geçti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Engelsiz Aslanlar Balosu'nda, Icardi ile özdeşleşen ''Aşkın olayım'' şarkısını söyledi. Başkan Özbek'in bu performansı, sarı-kırmızılı taraftarlardan büyük beğeni aldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Konyaspor'u 2-0 mağlup ederek yarı finale çıktı.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Mersin'de inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ardından Türkiye'de ikinci bir nükleer santral yapacaklarını duyurdu. Lihaçev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta inşa edileceğini söylediği yeni nükleer santrale ilişkin ''Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.'' dedi.
TBMM'de AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'le polemiğe giren CHP Milletvekili Mahmut Tanal, ''Sen FETÖ'nün daniskasısın! FETÖ'cü arıyorsan bak, bakan burada. Bekir Bey, FETÖ için 'O muhteremdir' diyordu.'' sözleriyle Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ı hedef aldı. Tanal'a yanıt veren Bozdağ, ''Ben onları çöplüğe, lağıma attım. Oradan elinizi soktukça eliniz de kirlenir ağzınız da kirlenir. Lütfen bunu yapmayın. Ben FETÖ ile mücadele eden adamım.'' ifadelerini kullandı.
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Ziraat Türkiye Kupası'ndan elendikleri Trabzonspor maçının hakemine tepki gösterdi. Hakemin adil olmadığını savunan Atan, ''VAR hakemi Alper Ulusoy'un ilk yarıda Emirhan'a atılan dirseği nasıl görmediğini masaya koymak isterim! Bu ligde Anadolu takımları da var, ona göre maç yönetmeleri gerekiyor hakemlerin'' dedi.
Trabzonspor, sahasında konuk ettiği RAMS Başakşehir'i Edin Visca'nın 57. dakikadaki golüyle 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
İstanbul'da yarın beklenen sis, hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yarın saat 13.00'e kadar olan İstanbul kalkışlı uçuşların yüzde 10'u iptal edildi.
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