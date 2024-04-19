İstanbul merkezli 5 ilde, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp mağdurları ikna ederek hesaplarındaki paraları üçüncü kişilerin hesaplarına aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonunda yakalanan 18 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı.
Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp iletişime geçtikleri kişilere çeşitli yönlendirmelerde bulunarak mağdurların hesaplarındaki paraları havale ve EFT ile üçüncü kişilerin hesaplarına aktaran, 19 ayrı eylemde ilk belirlemelere göre yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından 18 şüpheliden 16'sı sevk edildikleri Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince "suç örgütü kurma ve üye olma" ile "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı. Hakimlik, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarıyla 18 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini belirtmişti.
Son Dakika › Güncel › İstanbul'da Banka Dolandırıcılığı Operasyonunda 16 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
CHP Genel Merkezi, 31 Mart yerel seçimlerinde parti aleyhine açık veya gizli çalışma yürüten üyelerle ilgili ihraç istemiyle disiplin sürecinin başlatılacağını duyurdu. Parti, il, ilçe örgütleri ve başkan adaylarına gönderdiği yazıda, bu üyelerin isim ve görevleri ile aleyhe yaptıkları çalışmalara ilişkin delillerin bildirilmesini istedi.
Karabük Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Olağan Genel Kurulu'nda yapılan seçimle Ozan Özçelik derneğin yeni başkanı oldu. Seçim sonuçlarına göre 14 oy alan Özçelik, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte derneği yönetecek.
Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde ilkokul 4. sınıf öğrencisi Ayaz Yalçın ve iki arkadaşı, dünden itibaren haber alınamıyor. Aile ve polis, çocukların bulunması için arama çalışmalarını sürdürüyor.
Ordu'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ve Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından düzenlenen ana arı yetiştiriciliği kursuna 23 kişi katıldı. Vali Muammer Erol, kursu ziyaret ederek kursiyerlere başarılar diledi. Kurs sonunda sertifika verileceği belirtildi.
Samsung, bu yıl Galaxy Z Flip 6 ve Z Fold 6'yı piyasaya sürecek. Galaxy Z Flip 6'nın Geekbench raporuna göre cihazın 8 GB RAM, Android 14 işletim sistemi ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemciye sahip olacağı görülüyor. Galaxy Z Flip 6'nın temmuz veya ağustos ayında duyurulması ve satışa sunulması bekleniyor.
Elektrikli araç piyasasında hem Tesla hem de Türkiye'nin yerli markası Togg'un modelleri, fiyatlandırma stratejileri ile dikkat çekiyor. Her iki markanın da farklı kullanıcı ihtiyaçlarına hitap edebilecek çeşitlilikte elektrikli araçlar sunduğu görülüyor.
Huawei'nin yeni akıllı saati Watch Fit 3'ün ilk görüntüleri yayınlandı. Watch Fit 3, Apple Watch Series 9'a oldukça benzer bir görünüme sahip. Yeni tasarımda ekran biraz daha kare şeklinde tasarlanmış ve sağ üst tarafta yeni bir fiziksel düğme eklenmiş. Huawei Watch Fit 3, daha ekonomik bir alternatif olacak şekilde geliyor ve tahmini olarak 100 euro civarında bir fiyat etiketine sahip olacak. Cihazın özellikleri arasında Bluetooth bağlantısı, bildirim gösterimi, ses dosyalarını saklama ve oynatma, spor aktivitelerini takip etme gibi temel akıllı saat özellikleri bulunuyor. Huawei'nin bu yeni modeli, Apple Watch'a yakın pratik özellikler sunarak uygun fiyatlı akıllı saat arayan kullanıcılar için cazip bir alternatif oluşturuyor.
OnePlus'ın yeni amiral gemisi modeli OnePlus Ace 3 Pro, Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisi ve 16 GB RAM belleği ile dikkat çekiyor. Ayrıca 1,5K kavisli ekran, 6000 mAh pil ve 100W hızlı şarj desteği gibi özelliklere sahip olan cihaz, rakiplerine aman vermeyecek.
İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir lastik botta 3'ü çocuk toplamda 45 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?