İstanbul'da Banka Dolandırıcılığı Operasyonunda 16 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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İstanbul'da Banka Dolandırıcılığı Operasyonunda 16 Kişi Tutuklandı

İstanbul\'da Banka Dolandırıcılığı Operasyonunda 16 Kişi Tutuklandı

İstanbul merkezli 5 ilde, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp mağdurları ikna ederek hesaplarındaki paraları üçüncü kişilerin hesaplarına aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı. Şüphelilerin, 19 ayrı eylemde yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

19.04.2024 23:03  Güncelleme: 23:04
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İstanbul merkezli 5 ilde, kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp mağdurları ikna ederek hesaplarındaki paraları üçüncü kişilerin hesaplarına aktardığı iddiasıyla gözaltına alınan 18 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonunda yakalanan 18 kişinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Kendilerini banka çalışanı olarak tanıtıp iletişime geçtikleri kişilere çeşitli yönlendirmelerde bulunarak mağdurların hesaplarındaki paraları havale ve EFT ile üçüncü kişilerin hesaplarına aktaran, 19 ayrı eylemde ilk belirlemelere göre yaklaşık 6 milyon lira haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüpheliler, Küçükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Savcılıktaki işlemlerinin ardından 18 şüpheliden 16'sı sevk edildikleri Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliğince "suç örgütü kurma ve üye olma" ile "kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçlarından tutuklandı. Hakimlik, 2 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 Nisan'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen "Sibergöz-31" operasyonlarıyla 18 şüphelinin gözaltına alındığını ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul'da Banka Dolandırıcılığı Operasyonunda 16 Kişi Tutuklandı - Son Dakika

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