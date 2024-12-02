İstanbul'da Bebek Ölümü Davası Ertlelendi - Son Dakika
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İstanbul'da Bebek Ölümü Davası Ertlelendi

İstanbul'da bebek acil hastalarının ölümüne neden olduğu iddia edilen 47 sanığın yargılanması ertelendi.

02.12.2024 17:47
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İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması, müştekilerin beyanlarının alınması için yarına ertelendi.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda yapılan duruşmanın öğleden sonraki oturumunda, TRG Hospitalist Hastanesinin başhekimi tutuksuz sanık Volkan Karataş'ın savunması alındı.

Üzerine atılı suçlamaları işlemediğini belirten Karataş, polis memuru babasını da yanlış tedaviler sonucu kaybettiğini öne sürdü.

Karataş, hastaneye doktor arayışına girdiği dönemde danışmanlık hizmetlerinden haberdar olduğunu söyledi.

Doktor bulamadıkları için hastanenin genel müdürü olan tutuksuz sanık Murat Mantuş'un Fırat Sarı'yla görüşme sağladığını kaydeden Karataş, kendisinin bir görüşme yapmadığını, hangi konularda nasıl anlaştıklarını bilmediklerini savundu.

Karataş, bebek Kadan'ın ölümüne ilişkin, "İddianamede hastanede doktor bulundurmadığım söylenmekte ve bu yüzden suçlanmaktayım. Ancak bizim 24 saat hem yenidoğan doktorumuz hem de çocuk doktorumuz vardı. Kadan bebeğin öldüğü gece Dursun Eryılmaz bizim yenidoğan doktorumuz olarak hastanedeydi. Gerekli müdahaleyi yapmış ancak bebek kurtarılamamış. Allah rahmet eylesin." beyanında bulundu.

Doktor eksikliği olduğu için yenidoğan yoğun bakımını kapatmayı düşündüklerini söyleyen Karataş, ancak izin alamadıklarını ileri sürdü.

Sanık Karataş, mahkeme başkanının hastanede usulsüz yapılan ilaç satışlarına ilişkin yönelttiği soruya, "Bilmiyorum. İlaç satışlarını buradaki doktor arkadaşlardan duydum. Dursun Eryılmaz hiçbir sorun olmadığını söylüyordu. Poliklinikte ya da serviste hiçbir problem bana yansımadı. Her şey yolunda sanıyordum." yanıtını verdi.

Yaklaşık 6,5 saat süren, 3 tutuksuz sanık ile malen sorumlu hastanelerin avukatlarının dinlenildiği duruşma, müştekilerin beyanlarının alınması amacıyla yarın saat 09.30'a ertelendi.

Bu arada, dava kapsamında 22 tutuklu sanık ile 25 tutuksuz sanığın savunması tamamlanmış oldu.

Kaynak: AA

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